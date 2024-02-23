Siirt'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt\'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'in merkezinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.N., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.02.2024 13:11
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Siirt'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N. yakalandı. Zanlı, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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