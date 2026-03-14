Siirt'te Grup Kavgasında İki Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasından çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tekel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT