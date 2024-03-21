Siirt'te Hafif Ticari Araç Takla Attı - Son Dakika
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Siirt'te Hafif Ticari Araç Takla Attı

Siirt\'te Hafif Ticari Araç Takla Attı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaralının olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluştu. Konakpınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücü ve beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21.03.2024 23:57
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaralının olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Konakpınar köyü mevkiinde 16 K 5011 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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