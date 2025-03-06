Siirt\'te Hurdalıkta Yangın Çıktı

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Siirt'te bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, merkez Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi'nde bir hurdalıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 500 kilogram hurda yandı. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. - SİİRT