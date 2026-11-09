Siirt\'te iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Siirt- Veysel Karani karayolu üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.