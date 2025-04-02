Siirt\'te Kadın 4. Kattan Düştü

Siirt'te oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşen 45 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Leyla K. iddiaya göre, soba temizliği yaparken dengesini kaybederek balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Leyla K., sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Leyla K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT