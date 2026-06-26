Siirt'te kafede yangın - Son Dakika
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Siirt'te kafede yangın

Siirt\'te kafede yangın
26.06.2026 09:22  Güncelleme: 09:26
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, kafede maddi hasar oluştu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kafede çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi.

Yangın, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi ve Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği olay yerinde ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangına koordineli şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını tamamen söndürdü. Çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında kafede maddi hasar meydana geldi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Kurtalan, Güvenlik, İtfaiye, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kafede yangın - Son Dakika

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