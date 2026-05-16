Siirt'te Kamyonet Kaza Geçirdi

Siirt'te yağışla kayganlaşan yolda kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu aracın kasasındaki ekmekler yola savruldu.
Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan kara yolu Kayabağlar Kavşağı'nda yağışla kayganlaşan yolda kamyonetin lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonetin kasasında bulunan ekmekler yola savruldu. Kazada yaralana olmazken araçta maddi hasar oluştu. - SİİRT
