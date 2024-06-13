Siirt'te Kamyonette Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Siirt'te bir kamyonette yapılan aramada bin 660 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde durdurulan kamyonette yapılan incelemelerde bin 660 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.O. ve B.O.'nun işlemleri devam ediyor. - SİİRT