Siirt'te karda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Doğanköy'deki bir hastayı almaya giden ambulans, kar yağışı nedeniyle Geçittepe mevkiinde kara saplandı. 112 acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi personeli, mahsur kalan ambulans ve sağlıkçıları bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık çalışanları İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederken, hastaya ulaşmak için tekrar yola koyuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Kar Mahsuru: Ambulans Kurtarıldı - Son Dakika
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