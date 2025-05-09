Siirt\'te Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Siirt'te Kezer Çayı'nda kaybolan 14 yaşındaki çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, yüzmek için Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa K., akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipler sevk edildi. Ekiplerin çayda başlattığı arama çalışmaları devam ediyor. - SİİRT