Siirt\'te Kezer Çayı\'ndaki adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Siirt'te Kezer Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te Kezer Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kezer Çayında adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, 26 Eylül 2026 günü saat 17.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, Kezer Çayının ortasındaki adacıkta 2 üniversite öğrencisinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile jandarma sevk edildi. AFAD, 1 müdahale aracı ve 3 AKT personeliyle, jandarma ise 1 araç ve 3 personelle olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucunda 2 kadın üniversite öğrencisi mahsur kaldıkları bölgeden alınarak güvenli alana çıkarıldı.
Olayda öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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