Siirt\'te Kezer Çayı\'ndaki adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kezer Çayında adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Eylül 2026 günü saat 17.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, Kezer Çayının ortasındaki adacıkta 2 üniversite öğrencisinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile jandarma sevk edildi. AFAD, 1 müdahale aracı ve 3 AKT personeliyle, jandarma ise 1 araç ve 3 personelle olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucunda 2 kadın üniversite öğrencisi mahsur kaldıkları bölgeden alınarak güvenli alana çıkarıldı.

Olayda öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.