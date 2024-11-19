Siirt\'te Kış Trafik Tedbirleri Toplantısı

3.Sayfa

Siirt'te kış aylarında vatandaşların güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için hazırlıklar sürüyor.

Kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleştirildi. Toplantıda, yoğun kar yağışı ve zorlu hava şartları için alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda; şehir içi ve kırsal bölgelerde yolların açık tutulması için alınacak tedbirler, sürücü ve yayaların güvenliği için trafik ekiplerinin koordinasyonu, acil durumlarda hızlı müdahale için oluşturulan kriz yönetimi planları, şehir içi ve şehirlerarası yollarda kış şartlarına uygun tedbirlerin titizlikle uygulanması için tüm birimlerle koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, toplantıda yaptığı konuşmada tüm kurumların kış boyunca uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Halkımızın güvenli ve sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm tedbirleri önceden alıyoruz. Ekiplerimiz kış boyunca sahada olacak, yolların açık kalması ve vatandaşlarımızın güvende olması için 7/24 görev başında olacağız. Hemşehrilerimizi de trafik kurallarına uymaya ve kış şartlarına uygun araçlarla yola çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - SİİRT