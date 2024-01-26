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Siirt'te Küçük Sanayi Sitesi'nde Yangın: Maddi Zarar Oluştu - Son Dakika
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Siirt'te Küçük Sanayi Sitesi'nde Yangın: Maddi Zarar Oluştu

Siirt'te bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında atık yağ ve parçaların bulunduğu bölümde maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve polis inceleme başlattı. Yangının nedeni itfaiye raporuyla belirlenecek.

Siirt\'te Küçük Sanayi Sitesi\'nde Yangın: Maddi Zarar Oluştu
26.01.2024 - 22:52,
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Siirt'te Küçük Sanayi Sitesi'nde atık yağ ve parçaların bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Afetevler Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin atık yağ ve parçaların bulunduğu bölümde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında polis, inceleme başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonucu belirleneceği öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Küçük Sanayi Sitesi'nde Yangın: Maddi Zarar Oluştu - Son Dakika


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