Siirt\'te Küçük Sanayi Sitesi\'nde Yangın: Maddi Zarar Oluştu

Siirt'te Küçük Sanayi Sitesi'nde atık yağ ve parçaların bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Afetevler Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin atık yağ ve parçaların bulunduğu bölümde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında polis, inceleme başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonucu belirleneceği öğrenildi. - SİİRT