Siirt'te Kum Yüklü Kamyon Devrildi
Siirt'te kum yüklü bir kamyon devrildi, ölü ya da yaralı yok, ulaşım kontrollü sağlandı.
Siirt'te kum yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza Siirt merkezde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yükle kamyon devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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