Siirt\'te Operasyon: 33 Şahıs Yakalandı

Siirt'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 33 şahıs yakalanırken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. 20 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar, yasa dışı bahis ve trafik güvenliği alanlarında önemli sonuçlar elde edildi.

Asayiş suçları ile mücadele kapsamında meydana gelen kasten öldürme olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise toplam 1 kilo 345,11 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 675 lira nakit ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 14 bin 600 paket kaçak sigara, 11 gümrük kaçağı cep telefonu, 48 elektronik sigara, 2 bin 200 makaron, çeşitli elektronik eşyalar, 2 tarihi eser ve 12 kopya düzeneği ele geçirildi.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şüpheli, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 1 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 7 şüpheli hakkında işlem yapılırken, yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirinin banka ve kripto varlık hesapları üzerinden aklandığı tespit edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunanların da aralarında yer aldığı toplam 33 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Kent genelinde gerçekleştirilen rutin denetim ve şok uygulamalarda ise 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde; cep telefonu kullanımı, hız ihlalleri, hatalı park, gürültü kirliliğine neden olan uygulamalar, mevzuata aykırı modifiye araçlar ve emniyet kemeri kullanımı kontrol ediliyor. - SİİRT