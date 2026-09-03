Siirt'te otomobil ile transit çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te otomobil ile transit çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Siirt\'te otomobil ile transit çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Siirt kent merkezindeki valilik ışıkları mevkiinde otomobil ile transitin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezindeki valilik ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 AH 583 plakalı otomobil ile 21 ACU 884 plakalı transit araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan A.K. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Siirt, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te otomobil ile transit çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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