Siirt'te otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

02.05.2026 10:15  Güncelleme: 10:16
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt–Kurtalan karayolu Ebu Vefa Cami mevkiinde meydana geldi. 34 EF 3727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

