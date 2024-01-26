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Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika
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Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı

Siirt Kurtalan Caddesi'nde meydana gelen kazada, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Siirt\'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı
26.01.2024 - 13:42,
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Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Siirt Kurtalan Caddesi Ebul Vefa Camii önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 07 BAF 317 plakalı otomobilin sürücüsü, aşırı hızı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil şoförü kazayı yara almadan atlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Kurtalan, Siirt, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika


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