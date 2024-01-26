Siirt\'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı

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Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Siirt Kurtalan Caddesi Ebul Vefa Camii önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 07 BAF 317 plakalı otomobilin sürücüsü, aşırı hızı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil şoförü kazayı yara almadan atlattı. - SİİRT
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