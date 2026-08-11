Siirt\'te Park Halinde Araç Yangını

Siirt'te park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de park halindeki otomobilden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.