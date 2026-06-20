Siirt\'te park halindeki otomobil alev aldı

Siirt'te park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'ndeki Hayrettin Özgen Parkı yanında park halinde bulunan 56 ABK 868 plakalı otomobilde çıkan yangın kısa sürede kaput bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek, yangının çevredeki araçlara ve alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kaput kısmında ciddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT