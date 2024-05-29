Siirt'te patpat kazası: 1'i ağır, 5 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te patpat kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

Siirt\'te patpat kazası: 1\'i ağır, 5 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.05.2024 22:00
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Siirt'te patpat kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ormanbağı mevkiinde M.T. yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada patpat içerisinde bulunan 8 yolcudan 5'i yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile birlikte S.S. ve F.S. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan F.S.'in durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te patpat kazası: 1'i ağır, 5 yaralı - Son Dakika

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