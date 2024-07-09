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Siirt'te pikap şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Eruh ilçesi Kılıçkaya köyü mevkiinde B.G. idaresindeki 34 EBN 730 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte A.Y. ve D.G. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.