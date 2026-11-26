Siirt'te prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Doğan Mahallesi'nde prefabrik evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Siirt'te çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Doğan Mahallesi'nde prefabrik evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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