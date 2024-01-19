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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir şahıs evinde asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir şahıs evinde asılı halde ölü bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu bilinen Fatih K., evinde iple asılı halde ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt\'in Kurtalan ilçesinde bir şahıs evinde asılı halde ölü bulundu
19.01.2024 - 23:23,
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir şahıs evinde asılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilçe merkezinde ikamet eden Fatih K., evinde iple asılı halde ölü bulundu. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir şahıs evinde asılı halde ölü bulundu - Son Dakika


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