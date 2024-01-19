Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir şahıs evinde asılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilçe merkezinde ikamet eden Fatih K., evinde iple asılı halde ölü bulundu. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT