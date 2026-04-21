Siirt'te Sahte Altın Operasyonu

21.04.2026 20:19
Siirt'te sahte altın satışından 2 kişi tutuklandı, 20 adet sahte altın ele geçirildi.

Siir'te düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt il merkezinde bir kuyumcuya sahte altın satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, M.Ö. isimli şüpheli üzerinde bulunan 20 adet 1 gramlık sahte altın ile suçüstü yakalandı. Olayla ilgili iş yeri sahibiyle yapılan görüşmede, daha önce farklı tarihlerde 3 ayrı şahıstan toplam 102 adet benzer nitelikte 1 gramlık altın alındığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde söz konusu altınların da sahte olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin geniş çaplı çalışmaları sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.E., F.B. ve S.B. isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

