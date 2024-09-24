Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Siirt'te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

SİİRT - Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde kimliği belirsiz iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Y.(23), ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.