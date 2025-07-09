Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza ilçenin Çayırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Trafikte seyreden 72 ACG 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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