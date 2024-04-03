Siirt'te Tepki Yürüyüşünde 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Siirt'te Tepki Yürüyüşünde 4 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt\'te Tepki Yürüyüşünde 4 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

03.04.2024 16:00  Güncelleme: 16:11
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Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunup polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alındığının açıklanmasının ardından bir grup, akşam saatlerinde DEM Parti binası önünde slogan atıp yürüyüşe geçti.

Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uyarıları dikkate almayan kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Taşkınlık çıkaran 4 kişi gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt, Van, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Tepki Yürüyüşünde 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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