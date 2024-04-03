Siirt\'te Tepki Yürüyüşünde 4 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunup polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alındığının açıklanmasının ardından bir grup, akşam saatlerinde DEM Parti binası önünde slogan atıp yürüyüşe geçti.
Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uyarıları dikkate almayan kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.
Taşkınlık çıkaran 4 kişi gözaltına alındı. - SİİRT
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Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazının kabul edilmesinin ardından yeniden gerçekleştirilen oy sayımı sırasında dışarıda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kavga polis ekipleri tarafından büyümeden son bulurken, partililer arasındaki tansiyonun zaman zaman yükseldiği öğrenildi.
Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi'nin (BUSKİ) Acemler'deki ek hizmet binasının çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şahıs 1 saatlik çabanın ardından ikna edildi.
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasına ilişkin bir grup avukat, Çağlayan Adliyesi'nde toplanarak protesto etti. Polis ile avukatlar arasında arbede yaşandı ve bazı avukatlar gözaltına alındı.
ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde yapılan seçimlerde AK Parti adayı Remzi Torun, MHP'nin adayı Zeki İpek'e 13 oy farkla galip geldi. Ancak 92 geçersiz oyunun bulunması üzerine MHP İlçe Teşkilatı itirazda bulundu. İlçede gerginlik yaşandı ve bir grup eylem yaparak polis müdahalesiyle dağıldı. MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını belirtti.
İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales, Madrid'in Barajas Havalimanı'nda gözaltına alındı. Rubiales, uçaktan indiği anda İspanyol Koruma Birliği'nin gözetimine alındı ve polis aracına bindirilerek Tres Cantos'taki karakola götürüldü.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
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