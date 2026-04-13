Siirt- Kurtalan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Kurtalan kara yolunda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
