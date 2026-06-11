Siirt'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Siirt\'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu
11.06.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te düzenlenen operasyonda 120 milyon lira suç geliri tespit edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. 120 milyon liralık suç geliri tespit edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan teknik ve mali analizler sonucunda, şüpheli şahısların banka hesapları ile kripto varlık hesapları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirini akladıkları belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca bireyleri ekonomik kayıplara uğratmakla kalmadığı, aynı zamanda suç örgütlerine finansman sağlayarak toplumsal güvenliği tehdit ettiği vurgulandı. Özellikle gençleri hedef alan bu tür suç organizasyonlarına karşı mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli şekilde kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Siirt, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Meslektaşları affetmedi Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
06:16
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 09:35:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Siirt'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.