Siirt\'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Siirt'te yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. 120 milyon liralık suç geliri tespit edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan teknik ve mali analizler sonucunda, şüpheli şahısların banka hesapları ile kripto varlık hesapları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirini akladıkları belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca bireyleri ekonomik kayıplara uğratmakla kalmadığı, aynı zamanda suç örgütlerine finansman sağlayarak toplumsal güvenliği tehdit ettiği vurgulandı. Özellikle gençleri hedef alan bu tür suç organizasyonlarına karşı mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli şekilde kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - SİİRT