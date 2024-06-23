Siirt'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Siirt merkeze bağlı Tuzkuyusu ve Yağmurtepe köylerinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen anız yangınları kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tuzkuyusu ve Yağmurtepe köylerinde yıldırım düşmesi sonucu anız yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. - SİİRT