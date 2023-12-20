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Siirt'te yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü darp edildi - Son Dakika
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Siirt'te yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü darp edildi

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada motosiklet sürücüsü darp edildi. Olay sonucu yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. İnceleme başlatıldı.

Siirt\'te yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü darp edildi
20.12.2023 - 14:53,
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Siirt'te "yol verme" kavgasında motosiklet sürücüsü darp edildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 56 AAE 769 plakalı motosiklet sürücüsü sol şeritten ilerlerken, sağ şeritte park halinde bulunan 56 AK 365 plakalı minibüsün hareket etmesiyle çarpışma meydana geldi. Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada motosiklet sürücüsü M.O., ismi öğrenilemeyen minibüs şoförü tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan M.O.'nun, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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