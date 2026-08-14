Siirt'te Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı - Son Dakika
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Siirt'te Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı

Siirt\'te Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı
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Siirt'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu, yaralı yok.

Siirt'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Doğan Mahallesi Siirt-Gökçebağ yolunda 34 GJC 641 plakalı otomobil, 34 FKZ 333 ve 56 AJ 080 plakalı araçlar ile plakası henüz belirlenemeyen bir araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kazayla kolluk kuvvetti, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı - Son Dakika

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