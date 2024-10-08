Cenazede 'Sıla Bizim kızımız' pankartları açıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi cenazeye gelen kadınla tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı.
Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi cenazeye gelen kadınlar tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te aileye başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sıla Bebek İçin Cenazede Pankartlar Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?