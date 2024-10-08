Sıla Bebek İçin Cenazede Pankartlar Açıldı

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Cenazede 'Sıla Bizim kızımız' pankartları açıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi cenazeye gelen kadınla tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı.

Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi cenazeye gelen kadınlar tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te aileye başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.