Silah Kaçakçıları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Silah Kaçakçıları Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'dan Sivas'a getirilen silahlar ele geçirildi, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26.02.2025 19:20
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Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi

SİVAS - İstanbul'dan Sivas'a kaçırılan ve satışa hazırlanan silahlar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan getirilen tabancaların Sivas'ta satılacağını tespit etti. Polis ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 16 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. ve Sivas'ta yaşayan F.K. ve M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silah Kaçakçıları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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