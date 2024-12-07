Silah Ticareti Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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Silah Ticareti Operasyonu: 21 Gözaltı

Silah Ticareti Operasyonu: 21 Gözaltı

Manisa’da silah ticareti yapan 21 kişi, eş zamanlı operasyonlarda yakalandı; 5 tutuklandı.

07.12.2024 08:28
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yaptığı tespit edilen 21 şahıs Manisa ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yaptıkları tespit edilen 21 şahsın yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile Bursa ilinde belirlenen toplam 22 adreste 3 Aralık günü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda5adet ruhsatsız tabanca, 159 adet fişek, 5 adet av tüfeği ile birlikte 21 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 21 şahıstan 16'sı sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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