Silahla oynayan engelli şahıs ağır yaralandı

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Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan zihinsel engelli şahıs, silahın ateş alması ile ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan A.C.A., silahın ateş alması ile birlikte vücuduna kurşun isabet etmesi sonucunda ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.C.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.