Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Belediye Meclis Üyesi Uğurlandı - Son Dakika
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Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Belediye Meclis Üyesi Uğurlandı

Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Belediye Meclis Üyesi Uğurlandı
26.07.2025 17:03  Güncelleme: 17:07
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Balıkesir'in Havran ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda katılım oldu ve olayla ilgili soruşturma başladı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Anıl Yüksel için Havran Koca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu törende gözyaşları sel oldu. Cenaze namazına AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Yüksel'in cenazesi Havran Mezarlığı'na defnedildi.

Mehmet Anıl Yüksel'in önceki gün akşam saatlerinde ilçe merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandığı, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayın ardından Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Belediye Meclis Üyesi Uğurlandı - Son Dakika

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