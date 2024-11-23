Silahlı Tepki: Temizlik Görevlisi Kadını Düşürdü

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Avcılar'da yanlışlıkla düşürdüğü kadının oğlu silah çekti: O anlar kamerada

Temizlik yaparken yolda yürüyen kadını düşürdü, kadının oğlu silah çekti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir mağazanın camını silen temizlik görevlisi, elindeki aparatı geriye doğru çekince yoldan geçen bir kadının düşmesine neden oldu. Bu durum üzerine kadından özür dileyen İsmail Yıldız ise hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kadının oğlunun silah çekerek küfürler ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Bir mağazanın camlarını temizleyen İsmail Yıldız isimli vatandaş, elindeki aparatı geriye doğru çekince yoldan geçen bir kadına çarptı. Dengesini kaybeden kadın yere düşerken, Yıldız kadını kaldırmaya çalışarak özür diledi. O sırada kadının oğlu fevri bir şekilde tepki göstererek Yıldız'a silah çekti. Tartışmanın devamında adam küfür ve tehditlere devam ederken, Yıldız bir anlık boşluğunu fırsat bilerek silahı elinden aldı. Bu durum üzerine anne özür dileyip gitmek istediklerini belirtirken, Yıldız'ın elinden silahı çekip aldı. Yaşanan bu sıra dışı tartışma ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sıkacaksan sık, sıkmayacaksan kaldır şu silahı"

Yaşanan olayı anlatan İsmail Yıldız, "Temizlik yaptığım sırada uzun bir ekipman kullanıyordum, geri doğru çektiğimde yolda yürüyen bir kadına çarptığını fark ettim. Çarpanın etkisi ile kadın yere düştü ve bende hemen kaldırmaya çalışarak kendisinden özür diledim. Daha sonrasında yanındaki oğlu fevri bir şekilde bana çıkıştı ve silah çekti. Bende bir süre düşündükten sonra 'Sıkacaksan sık, sıkmayacaksan kaldır şu silahı' dedim. Tabi bağırıp çağırmaları sonrasında da devam etti. Bende bir anda hamle yaparak elinden silahı aldım. Annesi araya girdi bu sefer 'Cenazemiz var, bırakın gidelim, özür dileriz' dedi. O sırada da bir anlık boşlukta silahı benden geri aldı. Annenin yaptığı da yanlıştı çünkü çocuk çok fevriydi, bir gün başına bir bela alır" dedi.