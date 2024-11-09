Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı

Silahlı yağmadan 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da silahlı yağma suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan O.H. yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan O.H., Samsun Adliyesine sevk edilerek tutuklanıp Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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