Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı

Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, silahlı yağma suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP
