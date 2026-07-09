Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı

Şanlıurfa'da silahla yağma suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla yağma suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan T.Y.P. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA