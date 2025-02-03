Silahla yağma suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Şubat 2025 tarihinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, silahla yağma suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.U., cezaevine teslim edildi.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Silahlı Yağmadan 9 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?