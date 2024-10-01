Motor Arızalı Tekne Karaya Oturdu

KOCAELİ (İHA) – Şile açıklarında motor arızası yaşayan 22 metrelik tekne, kötü hava şartları sebebiyle sürüklenerek Seyrek kevkiinde karaya oturdu.
Şile açıklarında motor arızası sonucu sürüklenmeye başlayan 'Kıyıcı Kardeşler'e ait 22 metrelik tekne, Kandıra Seyrek mevkiinde kayalıklara çarparak karaya oturdu. Tekne mürettebatının durumumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelen bilgi aldı.
Teknenin hava şartlarının müsait olduğu vakit kurtarılacağı öğrenildi. - KOCAELİ
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