Şile Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Şile Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: Görüntüler Ortaya Çıktı

Şile Belediyesi\'nde Rüşvet Soruşturması: Görüntüler Ortaya Çıktı
13.07.2025 10:00  Güncelleme: 10:13
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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında bazı şüphelilerin rüşvet pazarlıkları görüntülendi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi ve yapılan aramalarda 7-8 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin rüşvet pazarlıklarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Şile Belediyesi'ne yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, tanık beyanları doğrultusunda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı, hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin belediye başkanının ricası, yardım ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda, piyasa değerleri yaklaşık 7-8 milyon lira olan dolar, euro, sterlin, altın vb. ziynet eşyası ele geçirildi. Bazı şüphelilerin ise rüşvet pazarlıklarına ait görüntüler ortaya çıktı.

10 Temmuz tarihinde yapılan operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş.'nin, yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında 20 bin Euro parayı rüşvet olarak aldığı esnada suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Şüpheli avukat ifadesinde, Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaptıklarını söyleyerek, bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermekle görevli olduğunu ifade etti.

"Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum"

Kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna ise, Avukatlık Kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Gözaltında bulunan Belediye Başkanı şüpheli Özgür Kabadayı'nın, göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını, bazı bölümlerde/beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişinin kendisinin değil de Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö. isimli şahıs olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şile Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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