Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga: 13 şüpheli tutuklandı

Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler, bilgi sahibi beyanları, rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler, HTS kayıtları ile banka hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni suç şüphesine ulaşıldı.

Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 17'si operasyon sırasında yakalanırken, firari olan 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de olduğu öğrenildi. - İSTANBUL