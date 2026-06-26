Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: 16 şüpheliye gözaltı

Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, soruşturmada ele geçirilen ve rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan inceleme raporları, HTS kayıtları ile hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni delillere ulaşıldığı aktarıldı.

Haklarında makul suç şüphesi bulunan 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL