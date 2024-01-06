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Şile'de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı - Son Dakika
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Şile'de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı

Şile'de bir hatlı minibüs şoförü ile öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Şoförün öğrencilere 'beni mi döveceksiniz' diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir öğrenci ise 'şikayet edeceğim, yaptığına bak' dedi.

Şile\'de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı
06.01.2024 - 09:59,
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Şile'de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Şoför öğrencilere 'beni mi döveceksiniz' diye bağırırken bir öğrencinin 'şikayet edeceğim' dediği görüldü.

Şile'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir hatlı minibüs şoförü ile öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında bir öğrenci cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. Minibüs şoförünün öğrencilere 'beni mi döveceksiniz' diye bağırdığı görüldü. Bir öğrenci ise 'şikayet edeceğim, yaptığına bak' dediği görüldü. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şile'de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile'de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı - Son Dakika
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