Şile Otoyolu'nda Ters Dönme Kazası - Son Dakika
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Şile Otoyolu'nda Ters Dönme Kazası

Şile Otoyolu\'nda Ters Dönme Kazası

Şile İstanbul Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ters döndü, ardından takla atarak savruldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

09.09.2024 09:53
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Şile İstanbul Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ters döndü, ardından takla atarak savruldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Şile- İstanbul Otoyolu'nda saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak şeritte ters döndü, ardından takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. Kazada araç içerisindeki sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise arkada seyir halinde olan otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte hızla giden otomobilin kayarak ters döndüğü, ardından takla atarak ağaçlık alana savrulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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